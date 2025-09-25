ECONOMIE
Brussel herhaalt: drones Denemarken wijzen naar Rusland

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 14:16
BRUSSEL (ANP) - Ook na het nieuwe drone-incident in Denemarken herhaalt de Europese Commissie dat het erop lijkt dat drones mogelijk uit Rusland komen, zei een woordvoerder donderdag. "Dit is niet een op zichzelf staande gebeurtenis", zei ze, verwijzend naar eerdere schendingen van het luchtruim in Polen, Roemenië en Estland. "Daarbij is er een consistente agressor en dat is Rusland."
Ze benadrukt dat de Commissie de uitkomsten van de nationale Deense autoriteiten afwacht voordat er harde conclusies worden getrokken. De Deense defensieminister zei niet te kunnen zeggen of er aanwijzingen zijn dat de incidenten met de dronevluchten iets met Rusland te maken hebben.
Eurocommissaris Andrius Kubilius (Defensie) overlegt vrijdag met "lidstaten aan de frontlinie" over het opwerpen van een zogenoemde dronemuur. Daarbij zijn vertegenwoordigers van Estland, Letland, Finland, Litouwen, Polen, Roemenië, Bulgarije en Denemarken aanwezig. Ook Oekraïne zit bij het overleg.
