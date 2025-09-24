Rutte open voor alle ideeën om gevangeniscapaciteit te verhogen

DEN HAAG (ANP) - Demissionair staatssecretaris Arno Rutte van Justitie en Veiligheid staat open voor alle ideeën om het aantal cellen te verhogen. Volgens de VVD-bewindsman wordt nu gewerkt aan een detentieboot die in november 2026 open kan gaan en wordt gekeken naar noodopvang bij het Limburgse Evertsoord.

Rutte zegt voor het einde van het jaar nog met een "menukaart" te komen waar alle mogelijke oplossingen voor het capaciteitstekort op staan en wat ervoor nodig is om die te realiseren. Daar staat onder meer het heropenen van de gevangenis in Almere op. Volgens Rutte gaat het zeker vijf tot zeven jaar duren voordat die weer open kan, daar zou dan plek zijn voor 320 gevangenen. Het zou 85 tot 95 miljoen euro per jaar kosten om de gevangenis open te houden. Dat geld heeft de Dienst Justitiële Inrichting (DJI) nu niet, aldus Rutte.

De staatssecretaris zegt dat de maatregel om gevangenen twee weken vervroegd vrij te laten vanwege het cellentekort direct wordt ingetrokken zodra dat kan. "Ik doe er alles aan om dat in te trekken."

Personeelstekort

Het gevangeniswezen heeft ook te kampen met een personeelstekort. Onder meer daardoor is de werkdruk zeer hoog en is het werk onveiliger geworden. In het debat zegt Esmah Lahlah van GroenLinks-PvdA dat het "personeel met de rug tegen de muur staat, uitgeput is en niet meer veilig is".

"De druk moet van de ketel, anders blijft het lastig voor medewerkers om hun werk op een veilige manier te kunnen doen", aldus Rutte. Hij zegt zich te willen inzetten om verandering aan te brengen, dat noemt hij de "hoogste prioriteit".

Meerdere Kamerleden vonden dat er te weinig waardering was voor het gevangenispersoneel. Daarbij benoemde Michiel van Nispen van SP dat de medewerkers volgend jaar geen loonsverhoging krijgen.