Reuters: Trump ondertekent donderdag TikTok-deal

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump ondertekent donderdag een deal over TikTok in de Verenigde Staten. Dat meldt persbureau Reuters op basis van een bron in het Witte Huis.

Eerder deze maand meldde het Witte Huis dat er een overeenkomst was gesloten over de verkoop van de activiteiten van TikTok in de VS door het Chinese moederbedrijf ByteDance. Dat onderdeel zou voor het grootste deel in handen komen van Amerikaanse investeerders, waaronder softwareconcern Oracle en Silver Lake.

De verkoop was nodig door een wet die Democraten en Republikeinen in het Congres vorig jaar hadden aangenomen. Die verbiedt TikTok in de VS, tenzij ByteDance afstand doet van de Amerikaanse onderdelen van de populaire filmpjesapp. Er kleven volgens veel Amerikaanse politici veiligheidsrisico's aan de Chinese app, omdat die veel gegevens van gebruikers verzamelt. Trump, die TikTok onlangs prees als platform voor zijn verkiezingscampagne, heeft de deadline voor zo'n deal meermaals uitgesteld.