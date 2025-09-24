Politie: zes aanhoudingen in Hoofddorp rondom demonstraties

HOOFDDORP (ANP) - Bij demonstraties en tegendemonstraties rondom een asielzoekerscentrum (azc) in Hoofddorp heeft de politie woensdagavond in totaal zes mensen aangehouden. "De meesten voor het verstoren van de openbare orde", aldus een politiewoordvoerster.

Hoewel de demonstraties woensdagavond afliepen, bleven er "ordeverstoringen" in de wijk waar het azc gevestigd is. "Dat vergt onze aandacht nog steeds", vertelde de woordvoerster rond 22.00 uur. Ze sprak van "onrust in de wijk".

Eerder woensdag was duidelijk geworden dat er met vuurwerk en stenen was gegooid naar betogers tegen het azc door tegendemonstranten. Volgens de woordvoerster was ook de politie doelwit daarvan. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen bij het geweld.

Demonstranten hadden een koranverbranding aangekondigd op die locatie, die woensdagavond ook werd uitgevoerd door Pegida-voorman Edwin Wagensveld. De verbranding bij het azc aan de Planeetbaan was aanvankelijk verboden wegens een gemeentelijk verbod op open vuur. Na een kort geding werd toch toestemming gegeven.