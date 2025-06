Rutte opent public forum van NAVO-top in thuisstad Den Haag

DEN HAAG (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte heeft het zogenoemde public forum van de NAVO-top in Den Haag afgetrapt met een vraagsessie van burgers uit de alliantie. Hij benadrukte trots te zijn dat de top in zijn thuisstad wordt georganiseerd.

"Het voelt heel goed", zei Rutte tijdens de conferentie van experts, opinie- en beleidsmakers rond de bijeenkomst van de NAVO-leiders. "Ik woon in deze stad, ik ben hier geboren en ik ben hier opgegroeid."

Rutte vertelde ook hoe hij als toenmalig premier van Nederland ervoor heeft gezorgd dat de NAVO-top naar Den Haag is gekomen. "De lobby daarvoor begon rond de top in Madrid in 2022. We wilden eigenlijk de top in 2024 organiseren, maar die wilden de Verenigde Staten ook al organiseren." Dat jaar vierde de alliantie haar 75e verjaardag.

Rutte ontkende dat hij destijds al bewust had bedacht om zijn eerste top als secretaris-generaal van de NAVO in zijn eigen stad te houden. "Ik ben een geweldige planner, maar zo goed ben ik ook weer niet."