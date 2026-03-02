Rutte prijst aanval op Iran, wijst op Iraans terreurgevaar

BRUSSEL (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte is blij met de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran. Hij wijst erop dat het Iraanse regime een groot gevaar vormt voor NAVO-landen en hun bondgenoten.

"Ik ben blij dat Irans middelen worden afgebroken" om chaos te brengen in het Midden-Oosten en ook in Europa, zei Rutte in een interview met de BBC. Hij zou zaterdag ook met een groot aantal Europese leiders hebben gesproken, die ook "extreem blij" zijn met de luchtaanvallen van Israël en de Verenigde Staten.

Rutte ziet het Iraanse regime niet alleen als bedreiging voor de Iraanse bevolking, maar ook voor Europa. "Het is een terroristisch regime en dus ook duidelijk een bedreiging voor bijvoorbeeld Londen, Hamburg en mijn eigen thuisstad Den Haag." Hij stelt dat Iran al 45 jaar aanvallen uitvoert, met name op leden van de Iraanse diaspora.

De secretaris-generaal benadrukte dat de NAVO zelf niet betrokken was bij de aanval op Iran. Hij wilde niet zeggen of hij van tevoren op de hoogte was gesteld.