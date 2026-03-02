ECONOMIE
BMW roept in Nederland duizenden auto's terug om brandrisico

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 15:49
MÜNCHEN (ANP) - BMW roept in Nederland 4233 auto's terug om een brandrisico. Volgens het bedrijf gaat het om voertuigen van de 5-serie en de 7-serie. De eigenaren worden momenteel door BMW benaderd om het probleem te verhelpen.
Vrijdag meldde BMW al dat wereldwijd honderdduizenden auto's worden teruggeroepen die zijn geproduceerd tussen 9 juni 2022 en 5 december 2025.
Bij het vervangen van het interieurfilter van de airconditioning kunnen kabels beschadigd raken, licht de woordvoerder toe. "Het interieurfilter van de airconditioning wordt regelmatig vervangen als onderdeel van periodiek onderhoud. Beschadigde kabels kunnen zowel tot storingen in de airconditioning als tot een kortsluiting leiden", licht de woordvoerder toe.
