Rutte roept op: vergeld Russische aanval met meer Oekraïne-steun

NEW YORK (ANP) - Oekraïne-bondgenoten die aangevallen worden door Rusland, moeten terugslaan door de steun aan Oekraïne nog op te voeren, vindt NAVO-topman Mark Rutte. "Zorg dat voor elk incident - hybride of wat dan ook - Oekraïne niet minder, maar meer geld krijgt", zei Rutte na een toespraak in New York.

Rusland wil met een groeiend aantal sabotage- en andere 'hybride' aanvallen NAVO-landen bewegen Oekraïne niet langer te helpen, waarschuwen Europese inlichtingendiensten en regeringen de laatste dagen. De Russische president Vladimir Poetin "staat op het punt een beetje in paniek te raken", stelde Rutte. Omdat Rusland weinig opschiet op het slagveld en "duizelingwekkende" verliezen lijdt.

Rutte roept Oekraïnes medestanders op Russische aanvallen juist te wreken met meer hulp aan dat land. Zo kondigde Polen aan meer geld in Amerikaanse wapens voor Oekraïne te steken en maakt Denemarken hulpgeld sneller over na een incident met een Russisch oorlogsschip. "Dat is de beste reactie."