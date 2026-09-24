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Geen twijfels bij Audi: door met Bortoleto en Hülkenberg in F1

Sport
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 17:47
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BAKOE (ANP/AFP) - Het Formule 1-team Audi heeft in 2027 dezelfde bezetting als dit jaar. Teambaas Mattia Binotto bevestigde bij de Grote Prijs van Azerbeidzjan in Bakoe dat de Duitser Nico Hülkenberg en de Braziliaan Gabriel Bortoleto bij de Duitse renstal blijven.
"We hebben geen gesprekken gevoerd over de coureurs voor volgend seizoen. We hebben dus ook niet officieel aangekondigd wat er volgend jaar zou gebeuren, omdat we dat niet nodig vonden", lichtte Binotto toe tijdens een persconferentie. "Onze rijdersbezetting staat dus vast. Bovendien zijn we tevreden over hun prestaties en snelheid."
Audi maakt dit seizoen zijn debuut in de Formule 1 met een eigen motor. Het team staat achtste in de stand van de constructeurs met 17 punten. Bortoleto nam 10 punten voor zijn rekening, de 39-jarige Hülkenberg 7 punten.
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