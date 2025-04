Rutte: Rusland overweegt inzet kernwapens in de ruimte

BRUSSEL (ANP/DPA) - De NAVO maakt zich zorgen over de inzet van kernwapens in de ruimte door Rusland, dat daarmee honderden satellieten in één keer zou kunnen uitschakelen. Rusland onderzoekt die mogelijkheid, aldus secretaris-generaal Mark Rutte tegen de krant Welt am Sonntag.

Rutte noemt de huidige capaciteiten van Rusland op ruimtevaartgebied verouderd en niet op het niveau van die van het Westen. Hij zegt dat de ontwikkeling van kernwapens in de ruimte Rusland in staat kan stellen zijn capaciteiten te verbeteren. Dat is erg zorgwekkend, aldus Rutte tegen de Duitse krant.

De topman waarschuwt voor een mogelijke schending van het Ruimteverdrag uit 1967. Dit document vormt de basis voor het internationale ruimterecht en gaat over onder meer vreedzaam gebruik van de ruimte. Landen die partij zijn bij het verdrag, waaronder Rusland, stemmen er onder meer mee in geen kernwapens of andere massavernietigingswapens in de ruimte te brengen of te verplaatsen.