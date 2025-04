Alcaraz voor het eerst in finale van masterstoernooi Monte Carlo

MONACO (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft voor de eerste keer de finale van het masterstoernooi van Monte Carlo bereikt. De als tweede geplaatste Spanjaard won in twee sets van zijn landgenoot Alejandro Davidovich Fokina: 7-6 (2) 6-4.

Alcaraz kwam in de eerste set twee keer op een break voorsprong, maar Davidovich Fokina wist dat beide keren recht te zetten. In de tiebreak was de nummer 3 van de wereld alsnog de beste. In de tweede set brak Alcaraz meteen de opslagbeurt van zijn tegenstander. Die marge gaf hij daarna niet meer weg. Op zijn zesde matchpoint, op eigen service, sloeg hij toe.

In de finale neemt Alcaraz het op tegen de winnaar van de partij tussen Alex de Minaur uit Australië en de Italiaan Lorenzo Musetti. Musetti had een dag eerder drievoudig kampioen en titelverdediger Stefanos Tsitsipas uitgeschakeld.