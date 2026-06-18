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COA: asielopvang blijft overbelast, streven naar stabiele opvang

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 8:00
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DEN HAAG (ANP) - De druk op de asielopvang blijft onverminderd hoog, de opvang is overbelast en blijft afhankelijk van noodlocaties. De oplossing ligt in stabiele opvang: locaties die voor langere tijd in een gemeente blijven, en die niet ineens dicht moeten als er minder opvang nodig is. De azc's van morgen zijn onderdeel van de samenleving. Dat stelt het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) in zijn Stand van de Uitvoering 2025.
Het aantal bewoners in de opvang steeg van meer dan 72.500 begin vorig jaar naar bijna 80.000 begin dit jaar. De verblijfsduur nam sterk toe. In 2025 steeg de gemiddelde wachttijd in de algemene en verlengde asielprocedure naar 67 weken. Zolang daar geen uitsluitsel over is, blijven bewoners in de opvang. Verder wachten - nu nog steeds - meer dan 19.000 mensen met een verblijfsvergunning op een huis in gemeenten. Het COA bepleit dat gemeenten de mogelijkheid moeten hebben om mensen met een verblijfsvergunning na drie maanden te huisvesten.
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