Vogelgriep in steeds meer provincies, nu ook dierenpark Born

DEN HAAG (ANP) - De vogelgriep breidt zich uit naar steeds meer provincies. Het ministerie van Landbouw meldde woensdag dat de ziekte is vastgesteld bij een dierenpark in Born in Limburg. Alleen de besmette dieren worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

"Het ruimen van alle aanwezige vogels is in dit geval niet proportioneel", aldus het ministerie. Volgens Europese regels hoeven dieren met een zogeheten hoge culturele of educatieve waarde niet te worden geruimd op een besmette locatie zoals een dierenpark. De vogels moeten wel apart worden gehouden en later opnieuw worden getest.

Kasteelpark Born, het dierenpark waar de vogelgriep woedt, laat weten dat het nog niet duidelijk in kaart heeft om hoeveel besmettingen het gaat. Wel zou het gaan om "een klein aantal in een klein deel van het park" waar de eenden, ganzen en zwanen verblijven. Het dierenpark blijft door de beperkte verspreiding open voor bezoekers.

Maandag werd bekend dat er vogelgriep is geconstateerd in Emmeloord in de provincie Flevoland. Eerder dit najaar werd het virus al aangetroffen op verschillende plaatsen in Gelderland.