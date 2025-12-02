Rutte verwacht extra geld voor Amerikaanse wapens voor Oekraïne

BRUSSEL (ANP) - NAVO-landen trekken de komende dagen extra geld uit voor de inkoop van Amerikaanse wapens voor Oekraïne, verwacht NAVO-topman Mark Rutte. NAVO-lidstaten hebben al veel gedaan, maar "we moeten nog altijd meer doen", zei hij. Rutte is "voorzichtig optimistisch" dat het gaat lukken om de 1 miljard dollar bijeen te sprokkelen die Oekraïne maandelijks zegt nodig te hebben.

"Ik reken op meer bijdragen van bondgenoten de komende dagen", zei Rutte vooruitblikkend op een vergadering van buitenlandministers van de NAVO-landen woensdag. Dezelfde dag overleggen de defensieministers van Oekraïnes bondgenoten in een videovergadering over militaire hulp aan het land. Nederland maakte maandag bekend nog eens 250 miljoen euro vrij te maken, maar vooral Zuid-Europa blijft achter.

Europese NAVO-landen en Canada kopen Amerikaanse wapens voor Oekraïne nu de VS die onder president Donald Trump zelf niet meer wil geven. Oekraïne kan voorlopig moeilijk zonder bijvoorbeeld Patriot-luchtverdedigingsraketten van Amerikaanse makelij.