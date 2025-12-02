ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rutte verwacht extra geld voor Amerikaanse wapens voor Oekraïne

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 14:35
anp021225130 1
BRUSSEL (ANP) - NAVO-landen trekken de komende dagen extra geld uit voor de inkoop van Amerikaanse wapens voor Oekraïne, verwacht NAVO-topman Mark Rutte. NAVO-lidstaten hebben al veel gedaan, maar "we moeten nog altijd meer doen", zei hij. Rutte is "voorzichtig optimistisch" dat het gaat lukken om de 1 miljard dollar bijeen te sprokkelen die Oekraïne maandelijks zegt nodig te hebben.
"Ik reken op meer bijdragen van bondgenoten de komende dagen", zei Rutte vooruitblikkend op een vergadering van buitenlandministers van de NAVO-landen woensdag. Dezelfde dag overleggen de defensieministers van Oekraïnes bondgenoten in een videovergadering over militaire hulp aan het land. Nederland maakte maandag bekend nog eens 250 miljoen euro vrij te maken, maar vooral Zuid-Europa blijft achter.
Europese NAVO-landen en Canada kopen Amerikaanse wapens voor Oekraïne nu de VS die onder president Donald Trump zelf niet meer wil geven. Oekraïne kan voorlopig moeilijk zonder bijvoorbeeld Patriot-luchtverdedigingsraketten van Amerikaanse makelij.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-543581265

Geïsoleerde president: hoe Trump zich steeds verder van de werkelijkheid afsluit

ANP-472971748

Annemarie Jorritsma (VVD): "Kiezer had op 29 oktober geen gelijk"

68582198_m

Wilde chimpansees drinken dagelijks het equivalent van ruim twee glazen alcohol

ANP-440066543

5 gewoontes op je werk die duiden op een depressie

Mans-hands-holding-a-roll-of-toilet-paper

Wat je poepritme verklapt over je gezondheid

254918824_m

Zo voorkom je een winterdip (en nee, het is niet “gewoon even doorzetten”)

Loading