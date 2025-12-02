ECONOMIE
Zelensky: Oekraïne en VS verfijnen vredesplan

Samenleving
door anp
dinsdag, 02 december 2025 om 14:39
anp021225131 1
KYIV (ANP) - Oekraïense en Amerikaanse vertegenwoordigers hebben het plan dat een einde moet maken aan de oorlog met Rusland "verfijnd", zegt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op X. Functionarissen van beide landen spraken afgelopen week in Florida met elkaar. Het ging onder meer over bescherming tegen Russische aanvallen en "het voorkomen van schendingen van afspraken in het geval van een staakt-het-vuren", meldt Zelensky.
Hij zegt voort te borduren op een voorstel dat Europese leiders opstelden in Genève. Dat document is een aangepaste versie van een Amerikaans vredesplan dat volgens Europese vertegenwoordigers neerkwam op capitulatie door Oekraïne. Zelensky zegt zich in te zetten voor het bereiken van een "echte vrede" en veiligheidsgaranties. Oekraïne zegt in contact te blijven met de VS over toekomstige vredesonderhandelingen.
Dinsdagmiddag praat de Russische president Vladimir Poetin met onder anderen de Amerikaanse gezant Steve Witkoff over het vredesplan.
