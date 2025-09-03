ECONOMIE
Rutte verwacht uitsluitsel veiligheidsgaranties op top in Parijs

Samenleving
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 10:41
BRUSSEL (ANP) - De top van Oekraïnes bondgenoten donderdag in Parijs verschaft helderheid over hun bijdragen aan veiligheidsgaranties voor Oekraïne, verwacht NAVO-chef Mark Rutte. Anders komt die duidelijkheid toch "spoedig" erna, zei hij een dag voor de bijeenkomst.
De leiders van de landen uit de zogeheten coalitie van bereidwillige landen bespreken donderdag hoe ze Oekraïne kunnen beschermen na een eventueel bestand met Rusland. Onder meer de Franse president, de Britse premier en demissionair premier Dick Schoof schuiven aan in Parijs. Andere leiders van het ongeveer dertigkoppige verbond bellen in.
Rutte rekent op "helderheid over wat we gezamenlijk kunnen leveren". Zo kan de coalitie "intensiever" overleggen met de Verenigde Staten over Amerikaanse ruggensteun, die veel bondgenoten onmisbaar achten. De VS hebben gezegd op de achtergrond te willen helpen, maar dat Europa bijvoorbeeld een eventuele troepenmacht op de been zal moeten brengen.
