Wielrenner Froome liep bij val levensbedreigende verwonding op

Sport
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 10:43

LONDEN (ANP/RTR) - Wielrenner Chris Froome heeft bij zijn val afgelopen week levensbedreigende verwondingen opgelopen. Dat heeft zijn vrouw Michelle gezegd tegen de Britse krant The Times.
De 40-jarige Britse wielrenner van Israel - Premier Tech was met een helikopter naar het ziekenhuis in Toulon gebracht na een val tijdens een training in Zuid-Frankrijk. Behalve gebroken ribben, een klaplong en een breukje in zijn lendenwervel liep Froome hierbij een gescheurd hartzakje op.
"Het was overduidelijk veel ernstiger dan enkele gebroken botten", zei Froomes echtgenote. "Het gaat goed met hem, maar het wordt een lang revalidatieproces. Hij zal een tijdje niet kunnen fietsen."
Froome is viervoudig winnaar van de Tour de France. De Brit heeft een aflopend contract dit jaar bij zijn Israëlische wielerploeg.
