De enige peiling waar je je niets van hoeft aan te trekken: die van Welingelichtekringen

We doen het (bijna) allemaal deze dagen: voorspellen wat morgenavond de uitslag zal zijn.

Daar spelen de officiële peilingen een rol bij (dat de PVV over zijn hoogtepunt heen is, net als Bontenbal, en dat de VVD weer opkrabbelt, is de laatste peilingen goed te zien).

Er zijn ook dingen die niet iedereen ziet. Bijvoorbeeld dat Forum heel sterk is op sociale media. Die gaan meer zetels halen dan je zou willen.

Maar verder blijft het koffiedik kijken..

Dat hebben wij ook gedaan. Ook om u te inspireren om te bedenken wat de uitslag is.

Voorspelling. 28 oktober 15.35