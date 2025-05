Rutte voelt 'brede steun' voor fors hogere NAVO-norm

BRUSSEL (ANP) - NAVO-baas Mark Rutte voelt "brede steun" voor wat de NAVO-bondgenoten op de top volgende maand in Den Haag moeten bereiken. "En dat is aanzienlijk meer uitgeven aan defensie en aan alles wat met defensie te maken heeft", zei Rutte op een persconferentie na een ontmoeting met premier Dick Schoof. "Ik denk dat we er zullen komen."

Op de NAVO-top in Den Haag wil Rutte de norm verhogen van de huidige 2 naar 3,5 procent, met daarbovenop nog 1,5 procent voor ondersteunende uitgaven voor bijvoorbeeld infrastructuur die ook defensie ten goede komt. Rutte wilde dat percentage woensdag overigens niet officieel bevestigen "omdat we daarover nog aan het discussiëren zijn".

Forse verhoging van defensie is belangrijk om de militaire paraatheid op peil te brengen, benadrukte Rutte. "Vandaag kunnen we onszelf verdedigen, maar tussen drie en vijf jaar hebben we een probleem." Daarnaast herstellen de Russen zich volgens Rutte "veel sneller dan we vreesden".