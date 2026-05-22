Rutte voert 'intens debat' met trage wapenindustrie

HELSINGBORG (ANP) - NAVO-chef Mark Rutte voert een "intens" gesprek met de defensie-industrie om die aan te sporen de wapenproductie op te voeren. Dat gaat volgens hem lang niet snel genoeg.

De NAVO-landen hebben vorig jaar op de top in Den Haag afgesproken honderden miljarden euro's meer in hun verdediging te steken, maar het bedrijfsleven grijpt die kansen volgens Rutte nog te weinig. Hij sprak dinsdag topmannen van defensiebedrijven en woensdag bankiers en andere geldschieters om daar verandering in te brengen. De NAVO-top in Ankara over zes weken moet in dat teken staan, zei Rutte vrijdag vóór overleg met de NAVO-buitenlandministers.

NAVO-landen willen zich sinds de oorlog in Oekraïne en de twijfels over de Amerikaanse bescherming haastig herbewapenen, maar de benodigde wapens en munitie worden niet snel genoeg gemaakt. Overheid en bedrijfsleven wachten en wijzen op elkaar, ziet Rutte. Hij prijst de Amerikaanse president Donald Trump, die topmannen te verstaan gaf dat het anders moet.