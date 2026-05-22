ECB-voorzitter: inflatieverwachtingen op lange termijn stabiel

NICOSIA (ANP) - De energiecrisis drijft de inflatie op en zet de economie onder druk, maar de inflatieverwachtingen op de lange termijn blijven "grotendeels stabiel", zei president van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde vrijdag in Nicosia.

"De gevolgen van de crisis voor de inflatie en de economische activiteit op de middellange termijn zullen afhangen van de intensiteit en duur van de energieprijsschok en de omvang van de indirecte effecten", zei ze na afloop van de vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden.

In april besloot de ECB de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd te laten. "We zijn vastbesloten het monetaire beleid zo vorm te geven dat de inflatie zich op middellange termijn stabiliseert op onze doelstelling van 2 procent", zei Lagarde.

De ECB-president wilde niet vooruitlopen op 11 juni, als de ECB zich opnieuw over de rentetarieven buigt.