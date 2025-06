Rutte wil meer doen met Azië, maar op NAVO-top blijkt dat niet

DEN HAAG (ANP) - "Deze relatie betekent veel voor de NAVO", zei secretaris-generaal Mark Rutte tegen premier Christopher Luxon van Nieuw-Zeeland dinsdag bij aankomst op de NAVO-top. Maar dit keer blijven drie van de vier leiders van de NAVO-partners uit het Verre Oosten weg van de top, terwijl Rutte juist de banden met deze regio wil aanhalen.

Japan, Zuid-Korea en Australië sturen ministers naar Den Haag. De Japanse minister Takeshi Iwaya van Buitenlandse Zaken noemde het "jammer" dat zijn premier er niet kan zijn. Die zou volgens ingewijden teleurgesteld zijn over de kleine rol die op deze top is weggelegd voor de vier landen die ook wel de IP4 worden genoemd.

De Indo-Pacific is volgens Rutte van groot belang voor de NAVO. De veiligheid van Europa en deze regio is niet meer los van elkaar te zien, is zijn standpunt. De betrokkenheid van China en Noord-Korea bij de oorlog in Oekraïne is daarvan voor hem het overduidelijke bewijs. Rusland krijgt volop steun van Beijing en Pyongyang.