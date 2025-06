Iran heropent luchtruim na bestand met Israël

TEHERAN (ANP/RTR) - Iran heeft zijn luchtruim heropend na een bestand met Israël. Het Iraanse luchtruim is nu open voor internationale vluchten van en naar de hoofdstad Teheran met toestemming vooraf, aldus flight-trackingwebsite Flightradar24.

Ook in buurland Irak is het luchtruim weer open en in gebruik, constateert Flightradar24. Meerdere landen in het Midden-Oosten hadden maandagavond al hun luchtruim heropend, enkele uren na een afgeslagen Iraanse raketaanval op een Amerikaanse militaire basis in Qatar. De Iraanse aanval was vergelding voor de Amerikaanse bombardementen afgelopen weekend op Iraanse atoominstallaties.