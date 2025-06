Bredewold onttroont Markus als Nederlands kampioene tijdrijden

SURHUISTERVEEN (ANP) - Wielrenster Mischa Bredewold heeft Riejanne Markus onttroond als Nederlands kampioene tijdrijden. De 25-jarige Bredewold verraste in de titelstrijd over 32 kilometer in Surhuisterveen met de beste tijd (40.23 minuten). Markus, die de afgelopen twee jaar de titel veroverde, gaf negen seconden toe op Bredewold en moest genoegen nemen met het zilver (40.32). Lieke Nooijen (40.57) fietste naar het brons.

Vijfvoudig kampioene Ellen van Dijk kwam tekort en eindigde als vijfde in 41.11. Van Dijk was nog maar net hersteld van een breuk in haar schouder, de schade van een val in de Ronde van Lekkerkerk.

De zesde plaats was opvallend voor Ymkje Clevering, de Friese roeister die afgelopen zomer goud won in de vrouwen twee-zonder op de Olympische Spelen van Parijs.

Bredewold, afkomstig uit de ploeg SD Worx - Protime, vierde dit jaar al een groot succes op de weg met de winst in de Amstel Gold Race. Ook won ze twee ritten in de Ronde van Baskenland.