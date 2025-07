RvS: afschot edelherten Oostvaardersplassen moet beter onderbouwd

DEN HAAG (ANP) - De provincie Flevoland moet beter onderbouwen waarom de populatie van vijfhonderd edelherten in natuurgebied de Oostvaardersplassen ook in de toekomst voldoende "genetisch divers" zal zijn. De Raad van State (RvS) vindt dat de provincie dat onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt in de ontheffing om in de periode 2024 tot en met 2028 edelherten af te schieten in het gebied.

De RvS vindt een onderzoeksrapport van Alterra niet voldoende om aan te nemen dat deze groep edelherten ook in de toekomst divers genoeg is om te kunnen blijven bestaan. In het tussenvonnis wordt gesproken van een tekortkoming die niet kan worden ondervangen "met maatregelen om de populatie te monitoren en/of het via natuurlijke of kunstmatige weg zorgen voor nieuwe dieren". De provincie heeft zestien weken om dit aan te passen.

In de Oostvaardersplassen zijn maximale aantallen vastgesteld voor grote grazers als edelherten, nadat die eerder tijdens een strenge winter niet genoeg voedsel konden vinden.