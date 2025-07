Kremlin meldt Oekraïens-Russisch overleg op woensdagavond

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van Oekraïne en Rusland in Istanbul moeten woensdagavond plaatsvinden. Dat zei een woordvoerder van het Kremlin, die meldde dat de Russische delegatie onderweg is. Hij voorspelde zware gesprekken. "Niemand verwacht een eenvoudig proces. Het zal erg moeilijk zijn."

Het wordt de derde keer in enkele maanden tijd dat onderhandelaars uit de landen elkaar treffen in de Turkse metropool. Op een doorbraak in het vredesproces wordt niet gerekend. De eerdere bijeenkomsten hebben geleid tot een gevangenenruil en het terugsturen van lichamen van gesneuvelde militairen, maar op een wapenstilstand of vredesakkoord is ondanks Amerikaanse druk nog geen uitzicht.

De Amerikaanse president Donald Trump probeerde de druk op Rusland vorige week op te voeren. Hij dreigde met zware handelsmaatregelen als er niet binnen vijftig dagen een deal ligt over vrede.