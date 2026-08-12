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RWS: Extra onderzoek Merwedebrug rechtvaardigt vrachtwagenverbod

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 10:13
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GORINCHEM (ANP) - De stalen boogconstructie van de Merwedebrug is dermate verzwakt dat een verbod op zware voertuigen nodig blijft. Dat wijst aanvullend onderzoek naar de verzwakte brug uit, dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren door ingenieursbureau Movares en onderzoeksorganisatie TNO. Het beeld is ten opzichte van de eerdere testen, waarna het verbod werd ingesteld, niet veranderd.
De aanvullende testen "bevestigen dat de belastingen op de brug moeten worden verlaagd om overbelasting van de bogen te voorkomen. Daarom is en blijft het maximaal weren van vrachtwagens en touringcars op de brug gerechtvaardigd", zegt een RWS-woordvoerder.
Het is sinds 18 juli verboden voor zware voertuigen om over de Merwedebrug te rijden. Desondanks rijden er nog iedere werkdag gemiddeld 1600 over de brug. Een meerderheid kan niet beboet worden via het camerasysteem dat RWS heeft geïnstalleerd omdat het voertuigen zijn met een buitenlands kenteken. Internationale regelgeving moet daarvoor eerst worden aangepast.
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