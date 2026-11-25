MADRID (ANP/RTR) - De Salvadoraanse migrant Kilmar Ábrego García is na zijn vrijwillige vertrek uit de Verenigde Staten aangekomen in Spanje. Hij werd vorig jaar na zijn onterechte uitzetting naar El Salvador een symbool van het harde Amerikaanse migratiebeleid.

Deze week werd bekend dat de 31-jarige man, die op zijn zestiende de VS illegaal binnenkwam, het land zou verlaten om een gedwongen uitzetting te voorkomen. Volgens The Washington Post is met de Amerikaanse autoriteiten een overeenkomst gesloten. Ábrego García vertrok als een "vrij man", aldus zijn advocaat.

Die zegt ook dat zijn cliënt in de toekomst zal proberen legaal terug te keren naar de VS, als het land een nieuwe regering heeft. "Kilmar Ábrego García houdt het een stuk langer vol dan Donald Trump", aldus de advocaat. Ábrego García's advocaten zeiden eerder tegen The New Times dat hij later zal doorreizen naar Mexico. Het is niet bekend hoe de man, die een Amerikaanse vrouw en een jong kind heeft, de komende jaren precies wil overbruggen.