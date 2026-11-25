Na het eten staan er een lege wijnfles, een glazen potje mosterd en een wijnglas zonder voet op het aanrecht. Drie keer glas , maar geen drie keer dezelfde afvalbak. De nuttigste vraag is niet of je erdoorheen kunt kijken. Het gaat erom of het voorwerp een verpakking was.

De deksel mag mee, het drinkglas niet

De fles was een verpakking voor wijn, de pot een verpakking voor mosterd. Allebei mogen ze leeg in de glasbak. Je hoeft ze niet eerst af te wassen en ook de dop of deksel mag erop blijven. Dat scheelt een weinig zinvol karweitje aan het einde van de afwas.

Het wijnglas is gemaakt om uit te drinken. Het is dus geen verpakkingsglas, ook niet als het in scherven ligt. Drinkglazen kunnen een andere smelttemperatuur hebben dan flessen en potten. Zo kunnen ze de productie van nieuw verpakkingsglas verstoren. Het kapotte wijnglas hoort bij het restafval.

En die gebarsten ovenschaal?

Ook de glazen schaal die tijdens het opruimen een barst blijkt te hebben, hoort niet tussen de flessen. Hittebestendig glas is evenmin verpakkingsglas. Volg bij het weggooien van de scherven de afvalwijzer van je eigen gemeente.

Dezelfde vraag helpt ook buiten de keuken. Een leeg glazen parfumflesje was een verpakking en mag in de glasbak. De vaas die er op de badkamerplank precies naast stond, was dat niet. Uiterlijk lijken ze misschien meer op elkaar dan op een wijnfles. Voor de glasbak is dat niet het onderscheid.

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