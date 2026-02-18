ECONOMIE
1 op 6 nieuwe lokale partijen is tegen azc's

Politiek
door Redactie
woensdag, 18 februari 2026 om 8:24
In veel gemeenten doen nieuwe lokale partijen mee aan de verkiezingen. Eén op de zes wil geen asielzoekerscentrum, blijkt uit een inventarisatie van EenVandaag.
Van de 342 gemeenten in Nederland reageerden er 273 op vragen van EenVandaag. In 104 gemeenten doen een of meer nieuwe lokale partijen mee. In totaal gaat het om 141 nieuwkomers bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Daarvan wijzen 24 partijen de komst van een opvanglocatie af, zo'n 17 procent.
De standpunten van deze partijen zorgen voor een botsing met het landelijke beleid. Het kabinet wil dat gemeenten zich houden aan de spreidingswet: een wet die zegt dat elke gemeente - volgens een evenredige verdeling - asielzoekers moet opvangen.

