1 op 6 nieuwe lokale partijen is tegen azc's

In veel gemeenten doen nieuwe lokale partijen mee aan de verkiezingen. Eén op de zes wil geen asielzoekerscentrum, blijkt uit een inventarisatie van EenVandaag.

Van de 342 gemeenten in Nederland reageerden er 273 op vragen van EenVandaag. In 104 gemeenten doen een of meer nieuwe lokale partijen mee. In totaal gaat het om 141 nieuwkomers bij de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart. Daarvan wijzen 24 partijen de komst van een opvanglocatie af, zo'n 17 procent.