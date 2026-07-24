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Sánchez noemt bosbranden dramatisch en vraagt om blusvliegtuigen

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 11:40
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MADRID (ANP/AFP) - De Spaanse premier Pedro Sánchez noemt de bosbranden in het land een "dramatische situatie". Hij zegt dat de overheid alle mogelijke middelen inzet om ze te bestrijden. Daarnaast vroeg hij de EU om vier blusvliegtuigen, meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.
Griekenland heeft al twee blusvliegtuigen toegezegd, meldde het ministerie. Eerder vroeg ook Frankrijk om versterking vanuit andere lidstaten. Daar boden Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hulp aan, zei president Emmanuel Macron.
Spanje heeft een nationale noodtoestand afgekondigd vanwege de bosbranden. In de regio rond Madrid werden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand zou zo'n 100 kilometer ten noorden van de stad woeden, in de provincie Guadalajara. Er zou een gebied van 32.000 hectare zijn getroffen. De hoge temperaturen maken het moeilijk om de branden te blussen, zeggen de lokale autoriteiten.
Sánchez bedankte de hulpdiensten die "dag en nacht" bezig zijn met het blussen van de branden.
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