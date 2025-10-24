ECONOMIE
CNN: Trump overweegt aanvallen op drugsfaciliteiten in Venezuela

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 21:55
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump overweegt plannen om cocaïnefaciliteiten en drugshandelsroutes binnen Venezuela aan te vallen, meldt zender CNN op basis van drie Amerikaanse functionarissen. Ze voegden eraan toe dat Trump er nog geen definitief besluit over heeft genomen.
De president zou ook een diplomatieke toenadering tot Venezuela niet hebben uitgesloten om de drugsstroom naar de VS in te dammen, aldus de functionarissen. De afgelopen weken heeft de Amerikaanse regering gesprekken met de Venezolaanse president Nicolás Maduro juist stopgezet, aldus CNN.
Venezuela staat niet bekend als een belangrijke bron van cocaïne, maar de regering-Trump brengt Maduro nadrukkelijk in verband met de drugshandel.
Eerder vrijdag werd bekend dat de VS het vliegdekschip USS Gerald R. Ford en een begeleidende vloot naar de Caribische Zee hebben gestuurd in het kader van de Amerikaanse strijd tegen drugstransporten in dat gebied.
