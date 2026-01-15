ECONOMIE
Sancties VS tegen Iraanse topfunctionarissen en banknetwerken

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 17:27
WASHINGTON (ANP/AFP) - Washington legt sancties op aan Iraanse veiligheidsfunctionarissen en banknetwerken. Op de website van het ministerie van Financiën staat dat actie wordt ondernomen tegen "de architecten van de brute onderdrukking van vreedzame demonstranten door het Iraanse regime".
De maatregel komt te midden van het harde optreden van Iran tegen protesten in het land. "De Verenigde Staten staan pal achter de Iraanse burgers in hun oproep voor vrijheid en gerechtigheid", aldus minister Scott Bessent.
Onder de gesanctioneerden is Ali Larijani, secretaris van de Hoge Raad van Iran. Hij wordt door de VS ervan beschuldigd een leidende rol te hebben gespeeld bij het neerslaan van de protesten.
De maatregelen richten zich ook op achttien personen en entiteiten die ervan worden beschuldigd 'schaduwbank'-netwerken te exploiteren, die opbrengsten uit de verkoop van Iraanse olie witwassen via dekmantelbedrijven in de Verenigde Arabische Emiraten, Singapore en het Verenigd Koninkrijk.
