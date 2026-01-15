ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen: Groenland kan politiek en financieel op EU rekenen

Samenleving
door anp
donderdag, 15 januari 2026 om 17:19
anp150126173 1
LARNACA (ANP) - Groenland kan politiek, economisch en financieel op de EU rekenen, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie donderdag op een persconferentie in de Cypriotische stad Larnaca. De discussie over veiligheid in het Arctische gebied moet in de eerste plaats in de NAVO worden gevoerd, zei de politica. Het Arctische gebied en de veiligheid ervan is echter ook "enorm belangrijk" voor de EU, benadrukte Von der Leyen.
"De Europese Unie heeft een zeer goede reputatie in Groenland en we rekenen sterk op de uitstekende samenwerking die we hebben. We zullen ons werk aan de Arctische veiligheid voortzetten met onze bondgenoten, onze partners, waaronder de Verenigde Staten", zei de commissievoorzitter.
Over eventuele militaire EU-hulp aan Groenland zei ze niets. De Amerikaanse president Donald Trump wil Groenland overnemen, desnoods met militaire middelen. Diverse EU-lidstaten, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk, hebben de afgelopen dagen militaire hulp toegezegd.
loading

POPULAIR NIEUWS

21bb72837daf339052d129e1ef73cadc

Waarom zit er vaak een rode of gele stip op autobanden?

shutterstock 2503435317

7 tekenen dat je veel te aardig bent

generated-image (1)

"Het Amerikaanse imperium stort momenteel voor onze ogen in elkaar."

anp150126087 1

Rusland maakt zich 'ernstige zorgen' over Europese troepen in Groenland

157554676_m

Booking‑app blijkt goudmijn voor oplichters

anp150126006 1

Trump: Zelensky zit vredesakkoord in de weg

Loading