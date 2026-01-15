Von der Leyen: Groenland kan politiek en financieel op EU rekenen

LARNACA (ANP) - Groenland kan politiek, economisch en financieel op de EU rekenen, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie donderdag op een persconferentie in de Cypriotische stad Larnaca. De discussie over veiligheid in het Arctische gebied moet in de eerste plaats in de NAVO worden gevoerd, zei de politica. Het Arctische gebied en de veiligheid ervan is echter ook "enorm belangrijk" voor de EU, benadrukte Von der Leyen.

"De Europese Unie heeft een zeer goede reputatie in Groenland en we rekenen sterk op de uitstekende samenwerking die we hebben. We zullen ons werk aan de Arctische veiligheid voortzetten met onze bondgenoten, onze partners, waaronder de Verenigde Staten", zei de commissievoorzitter.

Over eventuele militaire EU-hulp aan Groenland zei ze niets. De Amerikaanse president Donald Trump wil Groenland overnemen, desnoods met militaire middelen. Diverse EU-lidstaten, waaronder Nederland, Duitsland en Frankrijk, hebben de afgelopen dagen militaire hulp toegezegd.