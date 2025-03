Sara Duterte bedankt Filipino's voor steunbetuigingen aan vader

DEN HAAG (ANP) - Sara Duterte, de Filipijnse vicepresident en dochter van de gearresteerde oud-president Rodrigo Duterte, heeft haar landgenoten bedankt voor alle steun die zij en haar vader hebben ontvangen. In een bericht op Facebook spreekt ze over een "zware politieke uitdaging" voor haar en haar hele familie, schrijft de Filipijnse krant Daily Tribune.

Rodrigo Duterte is inmiddels geland in Rotterdam, na een arrestatiebevel van het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof (ICC). Sara Duterte reist haar vader achterna naar Den Haag om hem bij te staan.

De vicepresident zit nog in het vliegtuig, maar is al overgestapt in Dubai, net als Rodrigo Duterte afgelopen nacht. Ze sprak in het Facebookbericht haar dank uit aan alle Filipijnse medewerkers van het vliegveld in Dubai die haar en de gearresteerde oud-president hebben gesteund.