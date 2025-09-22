ECONOMIE
Sarah Ferguson weg als beschermvrouwe hospice om Epstein-mail

Samenleving
door anp
maandag, 22 september 2025 om 15:03
LONDEN (ANP) - Sarah Ferguson, ex-vrouw van prins Andrew, is geen beschermvrouwe meer van kinderhospice Julia's House. Het besluit is genomen na berichten in Britse media afgelopen weekend over een e-mail die de hertogin van York zou hebben gestuurd aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.
Onder meer het Britse Sky News citeert uit een verklaring van Julia's House. "Naar aanleiding van informatie die dit weekend is gedeeld over correspondentie van de hertogin van York met Jeffrey Epstein, heeft Julia's House besloten dat het ongepast zou zijn als zij aanblijft als beschermvrouwe."
Volgens Britse media had Ferguson in 2011 een e-mail gestuurd aan Epstein. Ze zei in het bericht onder meer dat hij een "vrijgevige en geweldige vriend" voor haar was. Epstein was toen al eens veroordeeld. In de mail bood Ferguson ook excuses aan omdat zij zich eerder van hem had gedistantieerd in een interview. Volgens een woordvoerder van Ferguson had zij de e-mail gestuurd om een rechtszaak tegen haar te voorkomen.
