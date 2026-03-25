Sarah Mullally aangetreden als religieus leider Anglicaanse Kerk

CANTERBURY (ANP) - Het eerste vrouwelijke hoofd van de Anglicaanse Kerk, Sarah Mullally (63), is in Engeland formeel geïnstalleerd. Dat gebeurde in het bijzijn van de Britse premier en leden van de koninklijke familie in de kathedraal van Canterbury.

Mullally is als 106e aartsbisschop van Canterbury religieus leider van de circa 85 miljoen anglicanen in de wereld. Haar aanstelling leidde eerder al tot verheugde reacties, maar ook tot kritiek. Conservatieve kerkgemeenschappen, vooral uit Afrikaanse en Aziatische landen, stelden dat het hoogste ambt binnen de kerk door een man vervuld moet worden. Ze zagen uiteindelijk af van een plan een alternatieve kerkleider te benoemen.

Dergelijke spanningen tussen takken van de kerk bestaan al langer. Conservatieve anglicanen vonden ook de voorganger van Mullally, Justin Welby, te progressief. Hij stapte in 2024 op. Welby raakte destijds in opspraak, omdat hij te weinig zou hebben ondernomen tegen seksueel misbruik binnen de kerk.