Saskia Noort opnieuw in race voor NS Publieksprijs

UTRECHT (ANP) - Saskia Noort maakt dit jaar opnieuw kans op de NS Publieksprijs. De schrijfster is met Adem een van de zes genomineerden voor de literatuurprijs, werd woensdagmiddag bekendgemaakt. Noort werd al zeven keer eerder genomineerd voor de prijs, maar won nog nooit.

In de lijst met genomineerden staan meer oude bekenden, onder wie een aantal oud-winnaars. Adriaan van Dis, die de literatuurprijs in 2024 won, maakt dit jaar kans met Alles voor de reis. Herman Koch, de winnaar van 2009, is in de race met De overbodigen. Simone van der Vlugt, die in 2010 de prijs in de wacht sleepte, is genomineerd met Kruistocht van een koningin.

Francine Oomen maakt kans met Hoe overleef ik alles wat anders gaat dan gedacht. Zij werd een keer eerder genomineerd voor de NS Publieksprijs. Voor Judith Fanto is het haar eerste nominatie voor de NS Publieksprijs met Narcis.

Jubileum

De publieksprijs wordt op 12 november voor de 39e keer uitgereikt en dit jaar voor de 25e keer met de NS als hoofdsponsor. Vanwege dat jubileum is er een pop-upmuseum op Amsterdam Centraal Station waar de geschiedenis van de NS Publieksprijs wordt getoond. In het museum kunnen lezers en fans de genomineerde schrijvers op verschillende momenten ontmoeten.

Vorig jaar ging de NS Publieksprijs naar de onlangs overleden Paulien Cornelisse met haar boek De verwarde cavia - Terug op kantoor. Het publiek kan de komende periode stemmen op de zes genomineerde titels.