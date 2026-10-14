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Nederlandse teamsprintsters missen WK-finale, mannen wel door

Sport
door anp
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SHANGHAI (ANP) - De Nederlandse baansprintsters zijn er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de teamsprint op de WK baanwielrennen in Shanghai. Kim Kalee, Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet verloren in de eerste ronde van de Duitse vrouwen en zullen hun titel in de finale later woensdagmiddag niet verdedigen.
Bij de mannen wisten Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Roy van den Berg zich wel overtuigend te plaatsen voor de eindstrijd. Het Nederlandse trio versloeg de Tsjechische mannen in de eerste ronde. Woensdagochtend noteerden de regerend wereldkampioenen al de snelste tijd in de kwalificaties.
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