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Schade aardbeving Colombia loopt op tot ruim 8 miljard euro

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 3:25
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BOGOTA (ANP) - De economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week loopt waarschijnlijk op tot ruim 9,5 miljard dollar (ruim 8 miljard euro). Dat zei de Colombiaanse president Abelardo De La ⁠Espriella maandag. Het gaat om een voorlopig cijfer, wat dus nog kan veranderen.
De aardbeving met een kracht van 7.4 trof kostte aan 280 mensen het leven. Bijna 27.000 woningen werden verwoest, onder meer in grote steden in het westen van het land, zoals Cali en Pereira.
De miljardenschade zit vooral in het grote aantal verwoeste gebouwen. De Colombiaanse minister van Huisvesting kreeg ondertussen felle kritiek omdat er dit weekend foto's en video's verschenen waarop te zien is dat hij op een Caribisch strand aan het relaxen is. De linkse oppositie is van plan een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen omdat hij op een kritiek moment vakantie besloot te vieren.
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