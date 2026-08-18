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Zittende president Zambia zoals verwacht herkozen

Samenleving
door anp
dinsdag, 18 augustus 2026 om 4:19
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LUSAKA (ANP) - De zittende president van Zambia, Hakainde Hichilema, heeft de verkiezingen van vorige week met 60 procent van de stemmen gewonnen. Dat maakte de kiescommissie dinsdag bekend.
In de aanloop naar de verkiezingen kwamen vanuit de oppositie beschuldigingen van intimidatie, arrestaties, geweld en onregelmatigheden. De verkiezingen zelf verliepen grotendeels vreedzaam. Dat Hichilema, die sinds 2021 aan de macht is, zou winnen werd al verwacht.
Hichilema's grootste tegenstander, de voormalige provinciale minister Brian Mundubile, kreeg 38 procent van de stemmen. Volgens Mundubile waren er onregelmatigheden bij het tellen van de stemmen. De regering had zijn partij beschuldigd van betrokkenheid bij milities.
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