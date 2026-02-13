Schade door waterlek in Louvre, Mona Lisa blijft gespaard

PARIJS (ANP/RTR) - De Denon-vleugel van het Louvre heeft door een waterlek schade opgelopen, meldt een vakbondsvertegenwoordiger. De wereldberoemde Mona Lisa hangt in dit deel van het Parijse museum, maar is gespaard gebleven.

Er is momenteel weinig bekend over de ontstane schade. "Vanwege een technische storing op de bovenverdieping gedurende de nacht is het gebied afgesloten voor het publiek en is er een steiger geplaatst", meldt de vertegenwoordiger.

De lekkage was in kamer 707, waar schilderijen hangen van de 19e-eeuwse Franse kunstenaar Charles Meynier en de 16e-eeuwse Italiaanse schilder Bernardino Luini. De Mona Lisa hangt op dezelfde verdieping van de Denon-vleugel, in kamer 711.

Het was de tweede lekkage in drie maanden en de zoveelste tegenslag voor het Parijse museum in korte tijd. In oktober vond een juwelenroof plaats en deze week werden twee medewerkers opgepakt voor ticketfraude. In de afgelopen maanden vonden meerdere personeelsstakingen plaats.