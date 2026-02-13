ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schade door waterlek in Louvre, Mona Lisa blijft gespaard

Samenleving
door anp
vrijdag, 13 februari 2026 om 14:06
anp130226146 1
PARIJS (ANP/RTR) - De Denon-vleugel van het Louvre heeft door een waterlek schade opgelopen, meldt een vakbondsvertegenwoordiger. De wereldberoemde Mona Lisa hangt in dit deel van het Parijse museum, maar is gespaard gebleven.
Er is momenteel weinig bekend over de ontstane schade. "Vanwege een technische storing op de bovenverdieping gedurende de nacht is het gebied afgesloten voor het publiek en is er een steiger geplaatst", meldt de vertegenwoordiger.
De lekkage was in kamer 707, waar schilderijen hangen van de 19e-eeuwse Franse kunstenaar Charles Meynier en de 16e-eeuwse Italiaanse schilder Bernardino Luini. De Mona Lisa hangt op dezelfde verdieping van de Denon-vleugel, in kamer 711.
Het was de tweede lekkage in drie maanden en de zoveelste tegenslag voor het Parijse museum in korte tijd. In oktober vond een juwelenroof plaats en deze week werden twee medewerkers opgepakt voor ticketfraude. In de afgelopen maanden vonden meerdere personeelsstakingen plaats.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 491933440

Krijg geen boete: dit zijn de regels voor een deurbel met camera

Births-per-1000-People_Global_02-web

We sterven uit, maar niet overal

gandr-collage (1)

Jean-Claude Van Damme daagt Jake Paul uit voor een gevecht: “Wat heb je te verliezen?”

33733aacceec0d0551b2f7fef20ce4fa,7b182136

Fotoreportage: Deze beelden onthullen de gruwel in de Zwitserse dodenbar.

ANP-355075571

Nieuwe babbeltruc rond winkels kost slachtoffers honderden euro’s

ANP-550378631

Wat had de Chinese schaatser moeten doen om Wennemars niet te hinderen?

Loading