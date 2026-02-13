Schiphol-topman: kwaliteit luchthaven is leidend, niet groei

SCHIPHOL (ANP) - Schiphol richt zich de komende jaren nadrukkelijk op de kwaliteit van de luchthaven en niet op de grootste of goedkoopste zijn. "Vroeger werd er gefocust op twee G's: van groei en goedkoop. Daar zijn we echt mee gestopt", zei topman Pieter van Oord vrijdag bij de presentatie van de jaarresultaten.

"De afgelopen twintig jaar is Schiphol primair gestuurd op efficiëntie: zoveel mogelijk doen tegen zo laag mogelijke kosten", legt Van Oord uit. "De consequentie daarvan is dat we structureel achterstallig onderhoud hebben en we barsten uit onze voegen. We zijn veel te klein."

Schiphol is volgens de topman ook kwetsbaar. Van Oord verwijst naar de storing in het bagagesysteem vlak voor kerst, waardoor tienduizenden koffers achterbleven. Ook was er een elektriciteitsstoring in de week dat de operaties op de luchthaven flink werden verstoord door de sneeuw in Nederland.

Grotere toestellen

Schiphol gaat de komende jaren 10 miljard euro investeren om de kwaliteit van de luchthaven te verbeteren. Dat geld gaat onder meer naar een nieuwe terminal en vernieuwde pieren. De laatste grote uitbreiding van Schiphol vond plaats in 2005. Sindsdien groeide het aantal passagiers van 45 miljoen naar zo'n 70 miljoen.

De luchthaven verwacht de komende jaren nog meer passagiers te verwerken. Dat komt door grotere toestellen. Schiphol gaat ervan uit dat het aantal passagiers met maximaal vijftig per toestel groeit over een periode van 20 tot 25 jaar. Dan zou het aantal reizigers op Schiphol over ongeveer twee decennia uitkomen op 90 miljoen.

Van Oord wijst er echter op dat prognoses in de luchtvaartsector laten zien dat het aantal wereldwijde passagiers in 2045 ten opzichte van 2025 verdubbelt. "Wij gaan in Nederland dus niet met die verdubbeling mee."