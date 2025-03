Schade en gewonden door noodweer in Australië

BRISBANE (ANP/AFP) - In het oosten van Australië zorgt noodweer voor grote overlast. Honderdduizenden huizen en bedrijven zitten volgens Australische media zonder stroom. Ook raakten veel mensen gewond door een verkeersongeval met voertuigen van de strijdkrachten bij de plaats Lismore.

De hulpdiensten spreken volgens omroep ABC over 22 gewonden. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De krijgsmacht is ingezet om te helpen bij de hulpverlening tijdens de cycloon Alfred, die is inmiddels is afgezwakt naar een tropische depressie.

Premier Anthony Albanese waarschuwt dat het gevaar daarmee niet is geweken. "Er blijven zeer ernstige risico's bestaan. Het is daarom belangrijk dat mensen deze afschaling niet zien als een reden om achterover te leunen."

Het noodweer heeft al veel schade aangericht. Door de harde wind sneuvelden bomen en hoogspanningslijnen. Gebouwen liepen schade op. Er valt ook veel regen en daarom wordt rekening gehouden met overstromingen.