Politiechef Knol herinnert op Vrouwendag aan eerste politievrouw

DEN HAAG (ANP) - Op Internationale Vrouwendag herinnert korpschef Janny Knol op X aan de eerste vrouw bij de politie, in 1911: Dina Sanson. "Het blijft belangrijk om aandacht te hebben voor de positie van vrouwen, zowel buiten als binnen de politie."

Knol beschrijft op X de omstandigheden rond de komst van Sanson, als assistente in Rotterdam. "Aparte ingang, geen uniform en het salaris van een assistent, ook als leidinggevende." Knol stelt dat Dina Sanson de weg vrijmaakte voor veel politievrouwen.

In 2019 bestond het totale korps voor 34 procent uit vrouwen. Nu is 42 procent van het politiekorps vrouw. De strategische top binnen de politie bestaat nu voor de helft uit vrouwen, staat op de site van de politie.

Sanson leefde van 1868 tot 1929. Ze stond aan de wieg "van wat we nu de kinder- en zedenpolitie noemen en gaf uiteindelijk leiding aan een politieteam, in een wereld die werd gedomineerd door mannen", staat op de site. Knol nam onlangs het eerste exemplaar van een boek over Sanson in ontvangst.