Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vrouw uit VS met 'leeg' kenteken krijgt 40.000 dollar aan boetes

Samenleving
door anp
anp081126036 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Een vrouw uit New York heeft voor 40.000 dollar (36.000 euro) aan verkeersboetes gekregen. Haar gepersonaliseerde kentekenplaat lijkt de reden te zijn, schrijft de krant The New York Times.
Op de kentekenplaat van de 70-jarige Carole Blank Brown stond het woord Blank, wat in het Engels ook leeg betekent. Ze kreeg dit jaar boetes voor allerlei overtredingen die ze zelf niet had begaan.
Het ging dan bijvoorbeeld om fout parkeren of het ontbreken van een kentekenplaat. Volgens de krant stond er bij de boetes steeds niets over de kentekens van betrokken voertuigen. Dat plekje op het formulier was dus "leeg".
Naar de rechter
Toen Brown navraag deed, bleek dat er al 400 boetes lagen. Ze wilde haar naam laten zuiveren, maar vanwege het enorme aantal overtredingen moest ze daarvoor in twee dagen langs vier rechters.
De vrouw gaf haar kenteken op, maar bleef toch boetes krijgen. Dat betekende dat ze ook steeds naar de rechter moest om die te laten intrekken. Ook de lokale overheid wist dat niet voor haar op te lossen.
De krant informeerde ook en kreeg te horen dat het probleem nu wel was verholpen. Onduidelijk bleef hoe de situatie in de eerste plaats was ontstaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

Een zonnige baai aan de kust van Almería met blauwe lucht en droge heuvels op de achtergrond.

Waar in Europa schijnt de zon in de winter het meest?

118865298_m

Waarom je ook in de herfst en winter je ramen moet openen

wk-automobilisten-2027-ai

Tanken, laden, auto van de zaak en vignet: dit verandert er in 2027 voor automobilisten

shutterstock_2743494969

Met deze studie verdien je na anderhalf jaar al gemiddeld 6.450 euro bruto per maand

Een nat afwassponsje en een vaatdoekje op de rand van een roestvrijstalen gootsteen.

Deze 7 plekken vergeten we vaak bij het schoonmaken

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

Krijg je in 2027 tot 25 procent meer pensioen? Geef het niet meteen allemaal uit, want daarna kan je uitkering jaren achterblijven

Loading