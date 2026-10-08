Schap Schieland maakt miljoenen vrij voor aanpak rivierkreeften

ROTTERDAM (ANP) - Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard trekt vanaf 2028 jaarlijks 5 miljoen euro uit voor de aanpak van Amerikaanse rivierkreeften. Het schap zet het geld in voor maatregelen die het watersysteem beter bestand maken tegen rivierkreeften en het wegvangen van de dieren.

Het schap heeft besloten de miljoenen vrij te maken voor de bestrijding van Amerikaanse rivierkreeften, nadat daarover een motie was aangenomen. "Het is nog te vroeg om te zeggen hoe de aanpak en de samenwerking met andere partijen er precies gaan uitzien. Dat moet nog worden uitgekristalliseerd", zegt een woordvoerster.

Het hoogheemraadschap wijst erop dat achteruitgang van de waterkwaliteit grotendeels is toe te schrijven aan de invasie van de Amerikaanse rivierkreeften. "Deze dieren zorgen voor overlast en schade. Ze graven gangen in oevers, vernielen waterplanten, eten sloten kaal, planten zich snel voort en verstoren het natuurlijke evenwicht."