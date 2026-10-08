ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Consumentenprogramma Kassa gaat online verder

Samenleving
door anp
anp081026079 1
Volg ons op Google Nieuws
HILVERSUM (ANP) - Kassa blijft bestaan, maar niet als wekelijks televisieprogramma. Het consumentenprogramma maakt na het huidige seizoen op televisie online een doorstart. Presentatrice Amber Kortzorg heeft donderdag een bericht hierover van het AD bevestigd. De redactie is donderdag ingelicht.
Kortzorg laat weten het "fantastisch te vinden". Het is nog niet duidelijk in welke vorm Kassa online blijft bestaan. Het besluit voor de doorstart is mede genomen door de NPO en BNNVARA, doordat Kassa genomineerd is voor de Gouden Televizier-Ring.
Eerder dit jaar werd bekend dat het BNNVARA-programma werd wegbezuinigd, tot onvrede van veel kijkers. Op 5 december is de laatste uitzending op televisie.
loading

POPULAIR NIEUWS

163666992_m

Omgekeerde wereld: deze 5 dingen maak je beter mínder vaak schoon

IMG_4959

Goudstaven of zilveren munten thuis in de kluis? Vanaf 2028 betaal je daarover mogelijk elk jaar belasting, met een goud-ETF niet

317998876_m

Heb jij nog een doos op zolder? Deze oude videobanden zijn tienduizenden euro's waard

veh huiseigenaren onnodig verplicht tot aanschaf warmtepomp1696411986

Geen €6.000 op de bank voor de hybride warmtepomp van 2029? Zo betaal je hem per maand, en dit levert hij op

stinkwantsen-header

Stinkwantsen zoeken nu je huis op: zo kom je er zonder stank vanaf

unnamed

De rijkste steden ter wereld: Utrecht staat hoger dan München en Singapore

Loading