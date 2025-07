Schatting: 20.000 Nederlandse mannen plegen kindermisbruik in buitenland

Minstens 20.000 Nederlandse mannen per jaar maken zich schuldig aan seksueel kindermisbruik in het buitenland, denken onderzoekers die daar in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) een inschatting van hebben gemaakt. De onderzoekers van de Vrije Universiteit en onderzoekscentrum NSCR baseren zich op een onlinesteekproef onder ruim 9000 mannen. Die gaven daarin zelf anoniem aan dat ze seks hebben gehad met minderjarigen.

Van de ondervraagde mannen gaf 2,3 procent toe ooit onbetaalde seks te hebben gehad met een minderjarige onder de 16 jaar, of betaalde seks met iemand jonger dan 18 jaar, op het moment dat zij zelf ouder waren dan 21 jaar. Met een slag om de arm schatten de onderzoekers in dat dit op grote schaal neerkomt op 131.000 tot 171.000 daders.

Twee op de drie plegers gaven aan dat het misbruik in de afgelopen vijf jaar was gebeurd. Zo komen de onderzoekers uit op de 20.000 plegers per jaar.