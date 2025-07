Oorlogsarchief voor het eerst digitaal doorzocht in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - In de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag konden mensen met een reservering dinsdag voor het eerst het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR) digitaal raadplegen. "Dat is prima gegaan", laat een woordvoerder van het archief weten. In de studiezaal staan vijf beveiligde computers waarop belangstellenden de tot nu toe gedigitaliseerde dossiers van het omvangrijke oorlogsarchief kunnen doorzoeken. In totaal waren daarvoor dinsdag vijftien tijdslots van drie uur beschikbaar.

Sinds vorige week maandag konden mensen met een onderzoeksbelang, zoals nabestaanden en journalisten, zo'n tijdslot reserveren. De tijdslots van deze week zaten binnen tien minuten vol, zegt de woordvoerder van het Nationaal Archief. Inmiddels zijn ook alle plekken van volgende week gereserveerd. Iedere maandag om 13.00 uur komen er nieuwe tijdslots beschikbaar voor de week daarna.